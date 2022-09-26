Нефть продолжает дешеветь после падения до январских минимумов

Brent - у $85,60 за баррель

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Цены на нефть продолжают снижаться утром в понедельник после обвала до январских минимумов в конце прошлой недели.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:12 по московскому времени в понедельник составила $85,60 за баррель, что на $0,55 (0,64%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в прошлую пятницу эти контракты упали в цене на $4,31 (4,8%), до $86,15 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составила к этому времени $78,28 за баррель, что на $0,46 (0,57%) ниже итогового значения предыдущей сессии. К закрытию прошлой сессии стоимость этих контрактов рухнула на $4,75 (5,7%), до $78,74 за баррель.

За минувшую неделю Brent потеряла 5,7% стоимости, WTI - 7,1%, причем обе марки завершили торги на минимальных отметках с января.

Главная причина недавнего падения цен на нефть - опасения мировой рецессии, затронувшие все финансовые рынки, обрушившие акции и вызвавшие рост доходности облигаций, а также укрепление доллара, пишет MarketWatch.

"Нефть упала заодно с остальными финансовыми рынками, поскольку трейдеров охватили страхи значительной рецессии, - сказал финансовый директор Velandera Energy Partners Маниш Радж. - Огромная геополитическая напряженность, рекордная за десятилетия инфляция и растущий доллар определенно поспособствуют снижению спроса на нефть".

Трейдеры также следят за обсуждением нового пакета антироссийских санкций, которые могут затронуть нефтегазовый сектор, отмечает CNBC.

"Большой вопрос для прогнозирования цен на нефть на ближайшие несколько кварталов заключается в том, как ожидаемое снижение спроса будет накладываться на санкции ЕС. Рынку все еще будет трудно найти замену российской нефти", - написал аналитик Commonwealth Bank Вивек Дхар, ожидающий, что Brent может вернуться к отметке $100 за баррель в четвертом квартале.