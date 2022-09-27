Песков заявил, что нельзя исключать ни одну из версий в ситуации с "Северным потоком"

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в настоящее время нельзя исключать ни одну из версий причин ситуации вокруг "Северного потока".

В ходе общения с журналистами во вторник Пескова спросили, допускают ли в Кремле, что причиной произошедшего стала диверсия.

"Сейчас нельзя исключать ни одного варианта. Очевидно, что есть какое-то разрушение трубы. А что стало причиной - тут до того, как появятся результаты исследования, исключать хоть какой-то вариант нельзя", - сказал Песков.

Падение давления сразу на нескольких нитках газопроводов "Северный поток" является беспрецедентной ситуацией, требующей срочного разбирательства, заявил он.

"Это - очень тревожные новости. Действительно, речь идет о неких разрушениях в трубе, пока непонятно, какого характера. В датской экономической зоне значительно упало давление", - сказал он журналистам.

"Это - совершенно беспрецедентная ситуация, которая требует срочного разбирательства. Мы чрезвычайно обеспокоены этими новостями", - подчеркнул Песков.

В ночь на 26 сентября произошла утечка на одной из ниток магистрали "Северный поток 2". Это случилось в датской исключительной экономической зоне юго-восточнее Борнхольма.

Также утечки газа зафиксированы из обеих ниток первого "Северного потока" - северо-восточнее острова Борнхольм.

Вокруг зон утечек установлены 5-мильные запретные зоны для судоходства.

Первый "Северный поток" мощностью 55 млрд кубометров газа в год на данный момент остановлен в связи с наработкой двигателями газоперекачивающих станций межремонтного пробега, а также поломками компрессорного оборудования, которые невозможно устранить из-за санкций.

"Северный поток 2", газопровод аналогичной мощности, построен и готов к эксплуатации, но не заработал из-за бюрократических проволочек и санкционных ограничений.