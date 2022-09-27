Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:34

Песков заявил, что нельзя исключать ни одну из версий в ситуации с "Северным потоком"

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в настоящее время нельзя исключать ни одну из версий причин ситуации вокруг "Северного потока".

ЭкономикаОператор "Северного потока-1" констатировал разрушение сразу трех ниток газопроводаОператор "Северного потока-1" констатировал разрушение сразу трех ниток газопроводаЧитать подробнее

В ходе общения с журналистами во вторник Пескова спросили, допускают ли в Кремле, что причиной произошедшего стала диверсия.

"Сейчас нельзя исключать ни одного варианта. Очевидно, что есть какое-то разрушение трубы. А что стало причиной - тут до того, как появятся результаты исследования, исключать хоть какой-то вариант нельзя", - сказал Песков.

Падение давления сразу на нескольких нитках газопроводов "Северный поток" является беспрецедентной ситуацией, требующей срочного разбирательства, заявил он.

"Это - очень тревожные новости. Действительно, речь идет о неких разрушениях в трубе, пока непонятно, какого характера. В датской экономической зоне значительно упало давление", - сказал он журналистам.

"Это - совершенно беспрецедентная ситуация, которая требует срочного разбирательства. Мы чрезвычайно обеспокоены этими новостями", - подчеркнул Песков.

В ночь на 26 сентября произошла утечка на одной из ниток магистрали "Северный поток 2". Это случилось в датской исключительной экономической зоне юго-восточнее Борнхольма.

Также утечки газа зафиксированы из обеих ниток первого "Северного потока" - северо-восточнее острова Борнхольм.

Вокруг зон утечек установлены 5-мильные запретные зоны для судоходства.

Первый "Северный поток" мощностью 55 млрд кубометров газа в год на данный момент остановлен в связи с наработкой двигателями газоперекачивающих станций межремонтного пробега, а также поломками компрессорного оборудования, которые невозможно устранить из-за санкций.

"Северный поток 2", газопровод аналогичной мощности, построен и готов к эксплуатации, но не заработал из-за бюрократических проволочек и санкционных ограничений.

Дмитрий Песков
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В Кремле на вопрос о создании Крымского округа ответили, что указы президента не анонсируются

Военная операция на Украине

Власти Северной Осетии не исключили введения режима ЧС на границе с Грузией

Власти Северной Осетии не исключили введения режима ЧС на границе с Грузией
Военная операция на Украине

Глава МВД Грузии не увидел причин закрывать границу с Россией

Глава МВД Грузии не увидел причин закрывать границу с Россией

В РФ за сутки COVID-19 заболели 36,6 тыс. человек

Оператор "Северного потока-1" констатировал разрушение сразу трех ниток газопровода

Оператор "Северного потока-1" констатировал разрушение сразу трех ниток газопровода

С 21 сентября в Казахстан въехали около 98 тысяч россиян

Военная операция на Украине

На границе с Грузией на КПП "Верхний Ларс" откроют мобилизационный пункт

Медведев счел, что НАТО не вступит в конфликт на Украине, даже если РФ применит ядерное оружие

В Москву доставят на лечение 15 пострадавших при стрельбе в школе Ижевска

В Москву доставят на лечение 15 пострадавших при стрельбе в школе Ижевска

Токаев заявил, что территориальная целостность государств должна быть незыблема

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });