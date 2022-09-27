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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:02

CFО "Газпрома" снова напомнил о планах выплатить промежуточные дивиденды

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Руководство "Газпрома" за три дня до внеочередного собрания по вопросу о промежуточных дивидендах напомнило о планах их выплатить.

Заместитель председателя правления "Газпрома" Фамил Садыгов в комментарии компании отметил, что в первом полугодии концерн работал в условиях высоких цен на европейском газовом рынке. Средняя цена экспорта газа "Газпрома" в дальнее зарубежье за 6 месяцев 2022 года более чем в 3,5 раза превысила цену за аналогичный период 2021 года.

EBITDA Группы "Газпром" за 6 месяцев 2022 года составила 3,052 трлн рублей, что более чем в 2 раза превышает значение первого полугодия 2021 года и является новым историческим рекордом.

"Данный результат достигнут не только благодаря высоким ценам, но и строгому подходу к контролируемым операционным затратам", - заметил финансист.

"Чистая прибыль составила 2,514 трлн рублей, что не только в 2,6 раза превышает показатель за первое полугодие 2021 года, но и больше суммарной прибыли Группы "Газпром" за два предыдущих календарных года!", - обратил внимание Садыгов.

"Столь сильный финансовый результат позволил нам впервые рассмотреть возможность выплаты акционерам промежуточных дивидендов. Размер дивидендной базы за 6 месяцев 2022 года, после применения неденежных корректировок в рамках Дивидендной политики, составил 2,416 трлн рублей, что эквивалентно 51,03 рубля на акцию", - напомнил он.

Заочное голосование по промежуточным дивидендам за первое полугодие пройдет 30 сентября 2022 года. всего может быть выплачено 1,208 трлн рублей.

Газпром Фамил Садыгов
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