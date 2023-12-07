Возможное изменение долговых метрик не скажется на дивидендах "Газпрома"

Это заявление топ-менеджера "Газпрома" вызвало рост котировок компании на 2,4%

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - Возможное изменение долговых коэффициентов не должно повлиять на предложения менеджмента "Газпрома" по дивидендам, сообщил "Интерфаксу" заместитель председателя правления компании Фамил Садыгов.

Дивидендная политика концерна предусматривает, что если долговая нагрузка Группы "Газпром" превысит уровень 2,5 по коэффициенту "Чистый долг/EBITDA", совет директоров имеет возможность предложить размер дивидендов ниже целевых уровней.

По итогам первого полугодия 2023 года этот коэффициент вырос с 1,1 до 1,9.

"19 декабря у нас совет директоров. У нас ежегодно это делается - ожидаемое выполнение бюджета этого года и бюджет на 2024 год. У нас будет комментарий в телеграм-канале, там будут все мои комментарии. Обязательно все нормально откомментируем. Заранее могу сказать - не повлияет", - заявил Садыгов "Интерфаксу " в кулуарах форума ВТБ "Россия зовет!"

"Мы будем строго следовать дивидендной политике, которую мы принимали", - заверил он.

При этом он отметил, что окончательное решение остаётся за акционерами: "Решение принимает акционер. В данном случае этот акционер - государство. Поэтому любые, какие бы метрики ни были, акционеры должны принимать решение, какие решения - я не могу заранее говорить".

На этом заявлении Садыгова акции "Газпрома" на "Мосбирже" подорожали на 2,4%, до 162,49 рубля за штуку.