Кредиты в случае гибели мобилизованного заемщика планируют компенсировать в полном объеме

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Кредиты мобилизованных граждан, погибших в ходе специальной военной операции, будут компенсированы в полном объеме, в ходе дискуссии предложено отказаться от установления лимитов, заявил в ходе пленарного заседания Госдумы глава комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

"Мы эту тему обсуждали, а действительно в законопроекте написано, что правительство может определять лимиты, но в ходе дискуссии договорились, что никаких лимитов не будет. То есть в полном объёме кредит, который получил заемщик, и не дай Бог, если с ним случилось несчастье, погиб, то, соответственно, обязательства прекращаются в полном объеме", - сказал он.

Ранее сообщалось о внесении в парламент законопроекта, согласно которому заемщик, призванный на военную службу по мобилизации или контракту и взявший кредит (в том числе ипотечный) до дня призыва, а также лица, находящиеся на его иждивении (несовершеннолетние члены семьи; члены семьи, инвалиды I или II группы), вправе в любой момент в течение времени действия кредитного договора, но не позднее 31 декабря 2023 года обратиться к кредитору с требованием о предоставлении кредитных каникул.

Предполагалось, что правительство и ЦБ установят максимальный размер обязательств по кредитному договору заемщика, которые могут быть прекращены в случае его гибели.