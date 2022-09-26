Госдума во вторник может рассмотреть законопроект о кредитных каникулах для мобилизованных

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Комитет Госдумы по финансовому рынку рекомендовал Совету Думы включить на 27 сентября в повестку работы парламента для рассмотрения в первом чтении законопроект о предоставлении кредитных каникул по ипотечным и потребительским кредитам мобилизованным гражданам.

"Установить срок представления в комитет Государственной Думы по финансовому рынку отзывов, предложений и замечаний до 18:00 26 сентября 2022 года; включить указанный проект федерального закона в проект порядка работы Государственной Думы на 27 сентября 2022 года для рассмотрения в первом чтении", - говорится в решении комитета.

Группа депутатов и сенаторов в конце прошлой недели внесла в парламент законопроект, который закрепляет, что заемщик, призванный на военную службу по мобилизации или службу по контракту, сможет претендовать на получение кредитных каникул по потребительским и ипотечным кредитам на срок несения службы. Каникулы могут подразумевать как приостановление исполнения заемщиком своих обязательств, так и уменьшение размера платежей в течение льготного периода. При этом в случае его гибели обязательства по кредиту прекращаются, но с учетом лимитов, которые определит ЦБ РФ и правительство.

В понедельник, в ходе пресс-конференции в "Парламентской газете" глава комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что норма об установлении лимитов ко второму чтению будет обсуждаться.

"Пока лимит не установлен. Говорится о том, что лимиты могут быть установлены, и мы передаем это право правительству. Я думаю, что все-таки заговорили о лимитах, поскольку могут быть очень большие кредиты, например, ипотечные - 60 млн рублей, есть и такие. Соответственно, благосостояние такого лица довольно высокое, естественно вопрос платежеспособности у него не стоит. Тем не менее, этот вопрос будет дискутироваться, и ко второму чтению мы с этим вопросом более четко определимся", - сказал он в ходе пресс-конференции в "Парламентской газете".