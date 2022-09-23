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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:46

Кредиты мобилизованных будут погашены в случае их гибели

ЦБ и правительство определят размер лимита

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Заемщик, призванный на военную службу по мобилизации или службу по контракту, сможет претендовать на получение кредитных каникул по потребительским и ипотечным кредитам на срок несения службы. При этом в случае его гибели обязательства по кредиту прекращаются, но с учетом лимитов, которые определит ЦБ РФ и правительство.

Соответствующие нормы содержатся в проекте федерального закона "Об особенностях исполнения обязательств по кредитным договорам (договорам займа) лицами, призванными на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы РФ или проходящими военную службу в Вооруженных Силах РФ по контракту, а также лицами, находящимися на иждивении у указанных лиц" (№199777-8), внесенном в Госдуму группой депутатов и сенаторов. Документ размещен в электронной базе данных парламента.

Согласно проекту заемщик, призванный на военную службу по мобилизации или контракту и взявший кредит до дня призыва, а также лица, находящиеся на их иждивении (несовершеннолетние члены семьи; члены семьи, инвалиды I или II группы) вправе в любой момент в течение времени действия кредитного договора, но не позднее 31 декабря 2023 г. обратиться к кредитору с требованием о предоставлении кредитных каникул.

Каникулы могут подразумевать как приостановление исполнения заемщиком своих обязательств, так и уменьшение размера платежей в течение льготного периода.

Срок кредитных каникул определит заемщик, но он не должен превышать срок военной службы военнослужащего.

"Военнослужащий (...) вправе приложить документ, подтверждающий нахождение военнослужащего на военной службе по мобилизации в Вооруженных Силах РФ или наличие заключенного с ним действующего контракта о прохождении военной службы, по форме, установленной министерством обороны РФ", - говорится в законопроекте.

Кредитор обязан рассмотреть обращение в течение пяти дней.

В течение срока действия льготного периода на размер основного долга, входящего в состав текущей задолженности заемщика (за исключением ипотеки) на день установления льготного периода, начисляются проценты в размере 2/3 среднерыночного значения полной стоимости потребительского кредита.

"В случае гибели военнослужащего при прохождении им военной службы или его смерти в результате увечья (ранения, травмы, контузии) обязательства военнослужащего по кредитному договору (договору займа) прекращаются полностью или частично", - говорится в законопроекте.

Правительство и ЦБ установят максимальный размер обязательств по кредитному договору заемщика, которые могут быть прекращены в случае его гибели. "Максимальный размер обязательств по кредитному договору (договору займа) заемщика, которые могут быть прекращены в случае его гибели (смерти) военнослужащего, может быть дифференцирован по видам кредитов (займов)", - говорится в пояснительной записке.

Закон вступит в силу со дня его официального опубликования.

ЦБ РФ Минобороны РФ
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