Законопроект о кредитных каникулах для мобилизованных принят в I чтении

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Госдума во вторник приняла в первом чтении законопроект, согласно которому заемщик, призванный на военную службу по мобилизации или контракту, сможет претендовать на получение кредитных каникул по потребительским и ипотечным кредитам на срок несения службы. При этом в случае его гибели обязательства по кредиту прекращаются, но с учетом лимитов, которые определят ЦБ РФ и правительство.

Документ (N199777-8) был внесен в Госдуму группой депутатов и сенаторов в конце прошлой недели.

Согласно проекту заемщик, призванный на военную службу по мобилизации или контракту и взявший кредит до дня призыва, а также лица, находящиеся на их иждивении (несовершеннолетние члены семьи; члены семьи, инвалиды I или II группы) вправе в любой момент в течение времени действия кредитного договора, но не позднее 31 декабря 2023 г. обратиться к кредитору с требованием о предоставлении кредитных каникул.

Каникулы могут подразумевать как приостановление исполнения заемщиком своих обязательств, так и уменьшение размера платежей в течение льготного периода. Срок кредитных каникул определит заемщик, но он не должен превышать срок военной службы военнослужащего.

"Военнослужащий (...) вправе приложить документ, подтверждающий нахождение военнослужащего на военной службе по мобилизации в Вооруженных силах РФ или наличие заключенного с ним действующего контракта о прохождении военной службы, по форме, установленной министерством обороны РФ", - говорится в законопроекте.

Кредитор обязан рассмотреть обращение в течение пяти дней.

В течение срока действия льготного периода на размер основного долга, входящего в состав текущей задолженности заемщика (за исключением ипотеки) на день установления льготного периода, начисляются проценты в размере 2/3 среднерыночного значения полной стоимости потребительского кредита.

"В случае гибели военнослужащего при прохождении им военной службы или его смерти в результате увечья (ранения, травмы, контузии) обязательства военнослужащего по кредитному договору (договору займа) прекращаются полностью или частично", - говорится в законопроекте.

Правительство и ЦБ установят максимальный размер обязательств по кредитному договору заемщика, которые могут быть прекращены в случае его гибели. Максимальный размер обязательств, который может быть прекращен в случае гибели военнослужащего, может быть дифференцирован по видам кредитов, говорится в пояснительной записке.

Закон, в случае принятия, вступит в силу со дня его официального опубликования.