Союзы АПК попросили дать аграриям отсрочку от мобилизации

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Союзы агропромышленного комплекса попросили власти об отсрочке от частичной мобилизации для работников отрасли.

В письме Ассоциации питомниководов и садоводов Ставропольского края на имя министра сельского хозяйства Дмитрия Патрушева говорится, что "мобилизация работников, занятых в отраслях промышленного питомниководства и садоводства, приведет к срыву уборочной кампании и нарушению технологических особенностей производства". Объединение указывает, что современное садоводство является непрерывным производством.

"Выход на необходимые показатели самообеспечения < > без специалистов нашей отрасли будет невозможно и повлечет перебои в поставках на всех этапах, и, как следствие, невыполнение поставленных задач в соответствии с доктриной продовольственной безопасности", - говорится в письме в телеграм-канале ассоциации.

В соответствии с доктриной, уровень самообеспечения страны фруктами и ягодами должен быть не менее 60%. В настоящее время эксперты оценивают его в 40%. Патрушев на совещании у президента Владимира Путина 27 сентября сообщил, что к настоящему времени сбор фруктов и ягод составил 554 тысяч тонн при плане в 1,5 млн тонн.

С просьбой об отсрочке от частичной мобилизации работников отрасли в Минсельхоз обратился и Плодоовощной союз, сообщил "Интерфаксу" его глава Михаил Глушков.

Не исключает такого обращения и Российский зерновой союз.

"Проблема есть, мы получаем обращения. Связана она с тем, что сейчас идут уборочные работы - самое напряженное время на селе, - заявил "Интерфаксу" президент союза Аркадий Злочевский. - Повестки люди получают. Под призыв у нас подпадают самые важные звенья в цепи - квалифицированные механизаторы, которых, как и других квалифицированных кадров, в отрасли дефицит".

"На эту тему мы общались с "Опорой России", они уже направили соответствующее обращение. Ждем реакции. Дальше, если понадобится подкрепить, мы будем обращаться и со своей стороны", - сказал он.

Как отметил Злочевский, проблемы могут быть и "во многих других звеньях АПК, в том числе и в переработке".