Титов попросил кабмин освободить от мобилизации ряд работников обрабатывающих производств

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов предложил премьер-министру Михаилу Мишустину предоставить отсрочку от мобилизации для руководителей, их заместителей и главных технических специалистов предприятий с кодами ОКВЭД из раздела "С" - "Обрабатывающие производства".

"Речь идет, в частности, о машиностроительной, химической, нефтехимической, лесопромышленной, металлургической, пищевой, легкой промышленности и других видах обрабатывающих производств", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе бизнес-омбудсмена.

В своем обращении Титов ссылается на поступающие к нему сведения о том, что в рамках частичной мобилизации призываются сотрудники предприятий из руководящего состава. Между тем, считает уполномоченный, приостановка ими своих обязанностей повлечет за собой нарушения производственного цикла и снижение производственного потенциала страны в целом.

"Отвлечение ключевого специалиста промышленного предприятия от его прямых обязанностей способно нанести экономике не меньший ущерб, чем влечет за собой та или иная внешняя санкция. Полагаю, что нужно, не откладывая, взвесить, действительно ли необходимо призывать директоров заводов, главных инженеров и так далее. А взвесив, срочно исправить ситуацию", - заявил Титов.

Ранее президент Владимир Путин в специальном видеообращении сообщил, что подписал указ о частичной мобилизации. Мероприятия по реализации указа начались с 21 сентября.