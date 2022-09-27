Минцифры РФ опубликовало перечень специальностей для освобождения от частичной мобилизации

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Минцифры РФ утвердило рекомендуемый перечень специальностей в сфере IT и связи, на которых распространяется освобождение от частичной мобилизации, сообщает пресс-служба ведомства.

Соответствующий приказ размещен в официальном телеграм-канале министерства.

Помимо профильных направлений подготовки, в перечень вошли такие специальности как психология, социология, торговое дело, реклама и связи с общественностью, журналистика, лингвистика, дизайн, государственное и муниципальное управление и т.д.

"Не забываем, что наличие соответствующей специальности и трудоустройство в аккредитованной ИТ-организации или в операторе связи само по себе не дает права на освобождение от призыва. Необходимо также выполнять критически важные функции", - уточняется в сообщении.

Как отметили в пресс-службе, перечень составлен на основе предложений отраслевых ассоциаций и системообразующих компаний и "в целом комплексно отражает структуру их занятости".

Министерство разъяснило, что нужно сделать для того, чтобы подать на Госуслугах сведения о сотрудниках аккредитованных ИТ-компаний и операторов связи, которые соответствуют требованиям для непривлечения к службе в рамках частичной мобилизации.

Как говорится в сообщении министерства, 27 сентября на Госуслугах заработает "сервис для сбора сведений о сотрудниках аккредитованных ИТ-компаний и операторов связи, которые не должны привлекаться на военную службу в рамках частичной мобилизации".

"Времени на тестирование практически нет - запускаемся "с колес"", - отмечается там.

Указывается, что заявление будет формироваться самим сотрудником, но к нему надо приложить форму подтверждения его соответствия необходимым требованиям, подписанную электронной подписью гендиректора организации.

"Без нее заявление подать не получится", - отмечают в Минцифры. Кроме того, эту форму нужно получить до подачи заявления.

Министерство рекомендует не ждать запуска сервиса и уже сейчас начать заполнять эту форму, чтобы оперативно подписать ее у работодателя.

Для этого в официальном телеграм-канале Минцифры опубликована специальная ссылка на файл в формате .csv. После его разархивации, нужно заполнить все данные, не добавляя и не удаляя строк, сохранить в формате .csv и подписать этот файл у гендиректора компании его УКЭП (усовершенствованная квалифицированная электронная подпись, у большинства организаций она выдана ФНС). Затем отправить через Госуслуги, когда откроется соответствующий сервис сбора сведений.

Как отмечают в министерстве, этот документ необходимо отправлять только через Госуслуги и он должен быть обязательно подписан гендиректором, иначе придет отказ.

Ранее в понедельник глава Минцифры Максут Шадаев сообщил, что во вторник на Госуслугах откроется форма для подачи заявлений на освобождение от частичной мобилизации. Она будет заполняться самими IT-специалистами, которые попадают под критерии. Министр подчеркнул, что в случае если сотрудник не найдет свою специальность в перечне, он сможет добавить ее при заполнении формы на Госуслугах.

Списки сотрудников для освобождения от мобилизации Минцифры передаст в Генштаб.

23 сентября Минобороны РФ сообщило о непривлечении к частичной мобилизации отдельных категорий граждан, работающих в сфере IT, информации и связи, СМИ, в организациях, обеспечивающих стабильность национальной платежной системы и инфраструктуры финансового рынка.

Как уточнили в Минцифры, право на отсрочку от частичной мобилизации смогут получить имеющие высшее образование и работающие полный рабочий день сотрудники аккредитованных IT-компаний, операторов связи и медиа.

В ведомстве также отметили, что специалисты IT, связи и медиа, имеющие право на отсрочку от частичной мобилизации, но получившие отказ, смогут его оспорить, направив пакет документов в Минцифры РФ.