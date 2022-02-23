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Минфин США ввел санкции против генерального директора VK Group Владимира Кириенко

Минфин США ввел санкции против генерального директора VK Group Владимира Кириенко
Фото: Chip Somodevilla/Getty Images

Москва. 23 февраля. INTERFAX.RU - Минфин США ввел санкции против генерального директора технологической корпорации VK Group Владимира Кириенко, говорится в сообщении Управления по контролю за иностранными активами (OFAC).

Под санкции также попал заместитель президента-председателя правления ВТБ Денис Бортников и председатель ПАО "Промсвязьбанк" Петр Фрадков.

Кроме того, в санкционном списке фигурируют глава ФСБ России Александр Бортников и первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко. Однако против них и до этого действовали санкции США.

США, Великобритания и ЕС во вторник ввели санкции против Промсвязьбанка в связи с признанием Россией суверенитета Донецкой и Луганской народных республик.

Президент РФ Владимир Путин после обращения к россиянам вечером 21 февраля подписал соответствующие указы, а также соглашения о дружбе и взаимопомощи с ЛНР и ДНР. Парламенты ДНР и ЛНР утром 22 февраля ратифицировали договоры о дружбе с Россией. Согласно текстам договоров, в частности, РФ будет участвовать в защите границ республик и получит право пользоваться военной инфраструктурой и базами на их территории.

США Россия

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