VK отрицает планы по продаже игрового подразделения My.Games

Фото: Гавриил Григоров/ТАСС

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Интернет-компания VK отрицает возможность продажи игрового подразделения My.Games.

"VK не рассматривает продажу MY.Games", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе компании.

О том, что VK рассматривает возможность продажи игрового подразделения, в пятницу сообщила газете "Коммерсантъ" со ссылкой на источники. По их данным, VK стала активно искать покупателя через неделю после начала спецоперации в РФ на Украине.

"Проблема в том, что My.Games - основной источник валютной выручки, а санкции, наложенные на гендиректора компании Владимира Кириенко, грозят вопросами со стороны зарубежных партнеров", - сказал изданию источник на российском рынке разработки видеоигр.

По данным газеты, VK ищет покупателей в азиатском и ближневосточном регионах. Так, недавно руководство VK встречалось с представителями крупнейшей китайской игровой студии Tencent Games, сообщил газете источник, близкий к правительству.

По его словам, сделка может носить формальный характер: например, холдинг передаст лицензии на продажу своих игр, а сама разработка продолжится в России. Это, по мнению источника, позволит холдингу сохранить валютную выручку.

My.Games разрабатывает и издает игры для ПК, консолей и мобильных устройств (в портфеле больше 150 игр), а также продает игры через свой магазин приложений. У нее 12 региональных офисов и представительств в РФ, Европе, США и Азии. По итогам 2021 года выручка выросла на 10,5% - до 43,8 млрд руб. Игровое подразделение приносит VK треть всей выручки, при этом по итогам III квартала 2021 года 77% выручки My.Games получила за пределами РФ и СНГ - ключевыми рынками стали США, Германия и Франция.