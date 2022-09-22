Кабмин планирует ввести акциз на сладкие напитки

За счет введения акциза планируется получить 25 млрд рублей в 2023 году

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Правительство РФ планирует ввести акциз на сладкие напитки, следует из пояснительной записки к проекту бюджета, с которой ознакомился "Интерфакс".

За счет введения нового акциза планируется получить 25 млрд рублей в 2023 году.

Средства, поступившие в бюджет, планируется направлять "на финансирование мероприятий по борьбе с сахарным диабетом".

Идея акциза на сладкие напитки обсуждалась в РФ несколько лет. Правительство возвращалось к ней в 2021 году. Газета "Ведомости" сообщала, что правительство поручило ведомствам рассмотреть вопрос по акцизам на сахаросодержащие напитки. Минсельхоз тогда не одобрил идею, опасаясь роста цен, снижения производства, сокращения числа производителей и появления нелегального рынка. Против инициативы выступали Союз производителей соков, воды и напитков (в который, в частности, входят российские структуры PepsiCo Inc. и Coca-Cola Co.), а также Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП).