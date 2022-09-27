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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:22

Нагрузку по списанию кредитов погибших мобилизованных возьмут на себя банки

Нагрузку по списанию кредитов погибших мобилизованных возьмут на себя банки
Фото: Алексей Кушниренко/ТАСС

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Закрытие потребительских и ипотечных кредитов граждан, которые были мобилизованы для участия в специальной военной операции и погибли, будет происходить за счет средств банков, в федеральном бюджете на это денег не предусмотрено, сообщил в Госдуме замминистра финансов Алексей Моисеев.

Он сказал это на пленарном заседании, когда в первом чтении обсуждался законопроект № 199777-8, который предоставляет заемщикам, призванным на военную службу по мобилизации или контракту, право воспользоваться кредитными каникулами. Также документ содержит новеллу, по которой в случае гибели военнослужащего его обязательства по кредитному договору прекращаются.

"Где в бюджете строка, которая обеспечивает погашение этих кредитов", - поинтересовался в ходе обсуждения депутат Валерий Скруг.

"Что касается бюджетной строчки - не предполагается. Предполагается, что это будет делаться за счет банков", - сказал Алексей Моисеев.

Скруг также спросил, не приведет ли ситуация к тому, что банки существенно сократят выдачу кредитов гражданам, которые потенциально могут попасть под мобилизацию.

"Что касается выдачи кредитов, то да, этот вопрос возникает - риски для банков возрастают, они очевидно будут на этот риск смотреть внимательно. Это тоже надо понимать", - отметил глава комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

"Что касается выдачи, то как сказал министр обороны, у нас 25 млн человек попадают в этот пул, но если банки хотят прекратить работать с 25 миллионами работающих, молодых, здоровых граждан, то я не знаю, с кем они будут работать тогда. Я не очень боюсь этого риска", - возразил замминистра финансов Моисеев.

Депутаты также спросили, почему бы не рассмотреть вопрос о введении не кредитных каникул, а кредитной амнистии для всех участников боевых действий.

"Я исхожу из того, что как заявлял президент РФ и министр обороны, спецоперация устроена таким образом, чтобы минимизировать потери со стороны наших солдат и офицеров. Соответственно, я исхожу из того, что меры, о которых говорил Анатолий Геннадьевич (Аксаков - ИФ), будут применяться достаточно редко", - сказал Моисеев.

"Что касается отсрочки, как обсуждалось здесь в Госдуме на прошлой неделе, оплата за пребывание на фронтах специальной военной операции достаточно высокая. Вы сами прекрасно знаете цифры, потому для большинства людей материальное положение будет не ухудшаться, а улучшаться. Поэтому мы не видим в данной ситуации необходимости к тому, чтобы делать списание этих кредитов. Если бы призвали на срочную службу и платили бы как солдатам-срочникам, тогда бы я, наверное, с вами согласился бы. Поскольку было заявлено, что они будут оплачиваться как контрактники, то мы необходимости такой не усматриваем", - добавил замминистра финансов.

"Насчет кредитной амнистии, можно, конечно такое решение принять, но при этом надо иметь в виду, за чей счет банкет. Сейчас государство не берет на себя обязательства по выполнению соответствующих норм того закона, все ляжет на плечи кредитных организаций и микрофинансовых организаций. Любые риски банки закладывают в процентную ставку, а платят те, кто берет кредит. Как только такой риск появится, проценты, я вас уверяю, возрастут для заемщиков, и они будут фактически оплачивать все эти ситуации. Можно, конечно, заявлять о кредитной амнистии, говорить красивые слова, набирать какие-то очки, но это все за чей счет? За счет тех же граждан, которые оплатят такое действие", - сказал Аксаков.

Аксаков также сообщил, что законопроект будет иметь обратную силу и начнет действовать с 24 февраля 2022 года, когда началась спецоперация. Таким образом, он будет распространяться на всех лиц, которые участвуют в военной операции на Украине.

Во втором и третьем чтении депутаты планируют рассмотреть этот законопроект 28 сентября.

Хроника 24 февраля – 27 сентября 2022 годаВоенная операция на Украине
Госдума Минфин Алексей Моисеев Валерий Скруг Анатолий Аксаков Минобороны
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