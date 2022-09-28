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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:15

Граждане с инвалидностью не могут быть призваны в рамках частичной мобилизации

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Граждане с инвалидностью не подлежат мобилизации, в случае получения повестки инвалиду или его опекуну нужно прийти в военкомат и предоставить подтверждающие документы, сообщает портал "Объясняем.рф".

"Сам инвалид (или опекун, если инвалид не может передвигаться) должен явиться в военкомат и представить документы, подтверждающие факт инвалидности. Инвалиды не подлежат мобилизации вне зависимости от заболевания, приведшего к инвалидизации", - говорится в сообщении в ответ на вопрос о том, что делать инвалиду, если ему вручили повестку.

На портале также разъясняется, какие документы необходимо принести в военкомат, чтобы подтвердить уход за родственником с инвалидностью I группы.

"Получившему повестку необходимо представить заключение медико-социальной экспертизы о том, что его родственник нуждается в постоянном постороннем уходе, а также справку о составе семьи, из которой следует, что он единственный, кто по закону обязан содержать указанного родственника", - говорится в сообщении.

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