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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:15

Принят закон о праве правительства внести акции РНКБ в капитал ВТБ

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Депутаты Госдумы приняли в третьем чтении закон, наделяющий правительство правом внести 100% акций Российского национального коммерческого банка (РНКБ) в качестве вклада в капитал ВТБ.

Поправки были внесены депутатами ко второму чтению законопроекта № 99629-8.

После введения санкций в отношении крупнейших российских банков власти приняли решение присоединить банк "Открытие" к ВТБ. Кроме того, планируется, что в периметр группы ВТБ как отдельное юрлицо войдет крупнейший банк Крыма - РНКБ.

ЦБ намерен продать "Открытие" по рыночной оценке, сейчас идет обсуждение варианта продажи. Оценщиком банка выбрана компания "Деловые решения и технологии" (новое название российского офиса консалтинговой компании Deloitte).

Глава ВТБ Андрей Костин в сентябре заявил, что по РНКБ готовится проект законодательных актов, который позволит крымскому банку до конца года войти в периметр группы ВТБ. При этом ожидается, что банк останется самостоятельной единицей, так как у него раскрученный бренд.

РНКБ занимает 27-е место в рэнкинге "Интерфакс-100" по итогам 2021 года. Собственные средства банка на конец прошлого года составляли 59,6 млрд рублей, активы - 334,8 млрд рублей.

Закон вступит в силу со дня опубликования.

РНКБ ВТБ Госдума Правительство ФК Открытие Deloitte
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