ЦБ скоро обсудит цену "Открытия" с покупателем

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Банк России скоро проведет дискуссии с покупателем банка "Открытие" о его цене, сообщила на брифинге председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.

По ее словам, управляющая компания Фонда консолидации банковского сектора (УК ФКБС, структура Банка России) пока не получила отчет об оценке акций готовящегося к продаже банка. Ожидается, что "Открытие" будет продан банку ВТБ.

"Что касается "Открытия", оценка завершается. В УК ФКБС пока формально отчет по оценке не поступил, но даже если поступит, мы не комментируем показатели оценки. Безусловно, мы будем вести с покупателем дискуссии по цене. (...) В любом случае мы намерены завершить эту сделку до конца этого года, поэтому эти дискуссии будут в ближайшее время, конечно, на основе оценки оценщика", - заявила она.

В середине сентября Набиуллина говорила, что оценка "Открытия" должна завершиться в середине октября и банк может быть продан до конца 2022 года. Тогда она отказалась называть даже предварительную оценку стоимости банка. Такие же сроки называл глава ВТБ Андрей Костин.

После введения санкций против крупнейших российских банков власти приняли решение присоединить "Открытие" к ВТБ. Кроме того, в периметр группы ВТБ как отдельное юрлицо войдет крупнейший банк Крыма - РНКБ.

Оценщиком банка выбрана компания "Деловые решения и технологии" (новое название бывшего российского офиса консалтинговой компании Deloitte).

ЦБ рассматривает продажу всей группы "Открытие" банку ВТБ, в том числе банка, НПФ, "Росгосстраха" и ряда других компаний, говорил в июле первый зампред Банка России Владимир Чистюхин.

По данным на конец февраля, в периметр группы "Открытия" входили страховые компании "Росгосстрах" и "Росгосстрах Жизнь", "Открытие Инвестиции" (бренд, включающий продукты брокера и УК "Открытие"), НПФ "Открытие", ООО "Открытый лизинг" и ООО "Открытие Факторинг".