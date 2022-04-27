РФ в марте сократила выпуск удобрений на 7,4%, аммиака - почти на 15%

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Производство минеральных удобрений в России в марте сократилось на 7,4% к аналогичному периоду 2021 года, до 2,16 млн тонн (в пересчете на 100% питательных веществ), сообщил Росстат.

Производство калийных удобрений в прошлом месяце упало практически на четверть к уровню марта 2021 года, в то время как выпуск азотных и фосфорных удобрений вырос на 3,9% и 4,4% соответственно.

Выпуск аммиака сократился почти на 15% к марту 2021 года и на 8,4% - к февралю этого года, составив 1,5 млн тонн. Один из крупнейших производителей аммиака в России, "Тольяттиазот", с 24 февраля вывел в простой часть мощностей в связи с приостановкой транзита по аммиакопроводу Тольятти-Одесса.

По итогам I квартала выпуск удобрений в РФ снизился на 2,6%, до 6,6 млн тонн (в пересчете на 100% питательных веществ). Производство аммиака упало на 4,6%, до 4,9 млн тонн.