"РусГидро" не смогло провести выплату купона по рублевым евробондам

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - Держатели рублевых еврооблигаций "РусГидро" не получили купонные выплаты по выпуску еврооблигаций, платежный агент заморозил платеж на фоне введения Великобританией санкций в отношении компании.

"РусГидро" 24 марта своевременно и в полном объеме исполнило свои платежные обязательства и перечислило денежные средства в сумме 812,5 млн рублей для выплаты 28 марта купонного дохода по выпуску еврооблигаций с погашением в 2022 году, говорится в сообщении компании.

Однако полученные платежным агентом The Bank of New York Mellon (лондонское подразделение) денежные средства заблокированы в соответствии с санкционными ограничениями, введенными OFSI 24 марта, и не перечислены держателям еврооблигаций, сообщила компания.

"РусГидро" предпринимает все возможные действия для осуществления платежа держателям еврооблигаций, включая обращение в Управление по осуществлению финансовых санкций Великобритании (OFSI) за получением соответствующего разрешения, отмечается в сообщении.

Помимо выпуска-2022 (срок его погашения наступает в сентябре), в обращении есть еще один выпуск рублевых евробондов компании – с погашением в 2024 году. Купон по нему компании предстоит выплатить 25 мая.

В конце прошлой недели о проблемах с выплатами по евробондам сообщила еще одна компания, попавшая в санкционные списки Великобритании – "РЖД". Платежный агент по еврооблигациям в британских фунтах с погашением в 2031 году получил перечисленные "РЖД" средства на выплату купона, однако обрабатывать платеж не стал, сообщила компания.