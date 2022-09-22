Авиакомпании в 2023 г. могут получить 25 млрд руб. на возмещение расходов из-за санкций

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Авиакомпании РФ в 2023 году могут получить 24,9 млрд рублей на возмещение расходов при выполнении внутренних перевозок в условиях внешних санкций. Это следует из пояснительной записки к законопроекту о бюджете на ближайшую трехлетку.

Всего на федеральный проект "Обеспечение доступности услуг воздушного транспорта" в следующем году правительство планирует выделить 58,6 млрд руб., тогда как в действующем бюджете на эти цели заложено 33,7 млрд руб. В 2024 году, согласно пояснениям, объем субсидий может составить 33,9 млрд руб. (в действующем бюджете заложено 34,5 млрд руб.), в 2025 году – 33,4 млрд руб.

Федеральный проект о доступности воздушного транспорта включает программу поддержки перевозок между регионами в обход Москвы (в бюджет-2022 было заложено 9,3 млрд руб.), между европейской частью страны и Дальним Востоком, Крымом и Калининградом (12,3 млрд руб.), субсидии для единой дальневосточной авиакомпании "Аврора" (5,9 млрд руб.), федеральных казенных предприятий, расположенных в районах Крайнего Севера (4,3 млрд руб.) и еще несколько менее затратных программ.

В целом в 2022 году российские авиаперевозчики получили беспрецедентные 150 млрд руб., сообщал замминистра транспорта РФ Игорь Чалик. Большая часть этой суммы –100 млрд руб. – выделена на частичную компенсацию расходов при выполнении внутренних рейсов в апреле-октябре этого года в условиях санкционного давления.