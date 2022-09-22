Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:31

Авиакомпании в 2023 г. могут получить 25 млрд руб. на возмещение расходов из-за санкций

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Авиакомпании РФ в 2023 году могут получить 24,9 млрд рублей на возмещение расходов при выполнении внутренних перевозок в условиях внешних санкций. Это следует из пояснительной записки к законопроекту о бюджете на ближайшую трехлетку.

Всего на федеральный проект "Обеспечение доступности услуг воздушного транспорта" в следующем году правительство планирует выделить 58,6 млрд руб., тогда как в действующем бюджете на эти цели заложено 33,7 млрд руб. В 2024 году, согласно пояснениям, объем субсидий может составить 33,9 млрд руб. (в действующем бюджете заложено 34,5 млрд руб.), в 2025 году – 33,4 млрд руб.

Федеральный проект о доступности воздушного транспорта включает программу поддержки перевозок между регионами в обход Москвы (в бюджет-2022 было заложено 9,3 млрд руб.), между европейской частью страны и Дальним Востоком, Крымом и Калининградом (12,3 млрд руб.), субсидии для единой дальневосточной авиакомпании "Аврора" (5,9 млрд руб.), федеральных казенных предприятий, расположенных в районах Крайнего Севера (4,3 млрд руб.) и еще несколько менее затратных программ.

В целом в 2022 году российские авиаперевозчики получили беспрецедентные 150 млрд руб., сообщал замминистра транспорта РФ Игорь Чалик. Большая часть этой суммы –100 млрд руб. – выделена на частичную компенсацию расходов при выполнении внутренних рейсов в апреле-октябре этого года в условиях санкционного давления.

РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

РФ ввела персональные санкции против почти 90 граждан Канады

Разработчиков ПО обяжут совмещать продукты с Linux для включения в реестр Минцифры

Разработчиков ПО обяжут совмещать продукты с Linux для включения в реестр Минцифры

Песков опроверг утверждения о том, что указ допускает возможность призыва до 1 млн человек

Песков опроверг утверждения о том, что указ допускает возможность призыва до 1 млн человек

Кабмин намерен с нового года ввести универсальное пособие для семей с низкими доходами

Кабмин намерен с нового года ввести универсальное пособие для семей с низкими доходами

ФАС планирует проиндексировать тарифы в плацкарте с 1 октября на 6,5%

ФАС планирует проиндексировать тарифы в плацкарте с 1 октября на 6,5%

Власти сочли преувеличением сообщения об очередях на границе РФ и ажиотаже в аэропортах

Песков заявил о законности вручения повесток задержанным на акциях протеста

Песков заявил о законности вручения повесток задержанным на акциях протеста

Минфин одобрил идею обмена замороженных в России иностранных активов

Россия дала согласие на назначение Линн Трейси послом США в Москве

Военная операция на Украине

Минобороны России сообщило о возвращении из украинского плена 55 военных РФ и ЛДНР

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });