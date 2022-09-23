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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:45

Проект бюджета-2023 включает субсидии авиакомпаниям на перевозку почты в регионы

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Российские авиакомпании в 2023 году могут впервые получить госсубсидии на выполнение региональных и местных перевозок почтовых отправлений, пересылаемых организациями федеральной почтовой связи.

На эти цели государство может направить 800 млн рублей, говорится в пояснительной записки к проекту закона о федеральном бюджете на ближайшую трехлетку, с которой ознакомился "Интерфакс".

Проект постановления правительства, регламентирующего предоставление таких субсидий, Минтранс опубликовал в конце июля. Он направлен "на стимулирование расширения использования воздушных судов отечественного производства (...) а также на предотвращении роста цен на региональные и местные воздушные перевозки из узловых аэропортов в регионах Дальневосточного федерального округа и Арктической зоны", говорилось в пояснении к проекту. Отмечалось, что программа должна заработать с 2023 года.

Сейчас в России действует несколько ежегодных федеральных программ субсидирования пассажирских авиаперевозок: между регионами в обход Москвы, между европейской частью страны и Дальним Востоком, Крымом и Калининградом, а также внутри ДФО (субсидии получает авиакомпания "Аврора").

Минтранс ДФО Арктика
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