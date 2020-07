Топ-менеджеры французского разработчика видеоигр Ubisoft ушли в отставку из-за скандала с харассментом

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Французский разработчик видеоигр Ubisoft Entertainment SA сообщил об отставке трех топ-менеджеров на фоне скандала, вызванного обвинениями в сексуальных домогательствах.

В частности, компанию покинул главный креативный директор Серж Аскоет, обязанности которого будет временно исполнять глава и сооснователь компании Ив Гийемо.

"Согласно сообщениям, Серж Аскоет не совершал сексуальных домогательств, - заявили французской газете Liberation в компании. - Но из-за него эта нездоровая культура стала возможной".

В отставку также подал управляющий директор подразделения компании в Канаде Яннис Малла. "В связи с недавними обвинениями, которые были выдвинуты против многих сотрудников в Канаде, он больше не может работать в этой должности", - отмечается в пресс-релизе Ubisoft.

Разработчик видеоигр начнет искать нового руководителя глобального отдела кадров вместо Сесиль Корне, которая покинула этот пост. Однако, как сообщили газете Le Figaro в Ubisoft, Корне продолжит работать в компании.

Помимо этого, Ubisoft планирует провести реструктуризацию и усовершенствовать свою кадровую политику. Компания намерена в ближайшее время нанять для этого консалтинговую фирму.

"Ubisoft не удалось выполнить свои обязательства по обеспечению безопасной и инклюзивной рабочей обстановки для своих сотрудников", - заявил Ив Гийемо, слова которого приводятся в пресс-релизе.

В июне в соцсетях появились обвинения в сексуальных домогательствах и неподобающем поведении на работе против некоторых топ-менеджеров Ubisoft. В начале июля Liberation опубликовала результаты расследования, в рамках которого газете удалось собрать показания бывших сотрудников компании.

На минувшей неделе в отставку подал вице-президент Ubisoft Максим Белан. Другой вице-президент - Томми Франсуа - был отстранен от работы на время проведения расследования.

Ubisoft является четвертым крупнейшим разработчиком видеоигр после Activision Blizzard Inc., Electronic Arts Inc. и Nintendo Co.

Акции Ubisoft в понедельник дешевеют на 8,9%.