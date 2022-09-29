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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:29

Производитель ветрогенераторов Siemens Gamesa сократит 2,9 тысячи рабочих мест

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Испано-германская Siemens Gamesa Renewable Energy SA, производящая ветрогенераторы, сократит 2,9 тысячи рабочих мест в рамках очередной реструктуризации на фоне сложных рыночных условий.

Цель по сокращениям планируется завершить к 2025 финансовому году, это очередной шаг стратегического плана, направленного на упрощение структуры компании, говорится в сообщении компании.

В том числе Siemens Gamesа планирует сократить 800 рабочих мест в Дании, 300 - в Германии, 475 - в Испании и 50 - в Великобритании. Персонал будет также сокращен в других странах, их полный список не уточняется.

Одновременно компания увеличит количество сотрудников в секторах, стимулирующих рост, в ближайшие несколько лет.

Siemens Gamesа Германия Испания Дания Великобритания
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