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Siemens Energy завершила квартал с убытком из-за списаний на 2,2 млрд евро

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Германский производитель энергетического оборудования Siemens Energy AG получил чистый убыток по итогам третьего квартала 2023 финансового года (апрель-июнь) и ухудшил годовой прогноз.

Чистый убыток компании в отчетный период составил 2,93 млрд евро против прибыли в 564 млн евро годом ранее, говорится в пресс-релизе. Показатель отражает списание в размере 2,2 млрд евро в подразделении Siemens Gamesa.

Скорректированный убыток составил 2,05 млрд евро против убытка в 222 млн евро годом ранее.

Выручка выросла на 8%, до 7,51 млрд евро с 7,28 млрд евро, объем заказов подскочил в полтора раза, до 14,89 млрд евро с 9,84 млрд евро.

Siemens Energy ожидает зафиксировать чистый убыток по итогам текущего фингода в размере около 4,5 млрд евро и рост выручки на 9-11%.

С начала года капитализация компании снизилась на 11,5%, в то время как фондовый индекс DAX за этот период прибавил 14,5%.

Siemens Energy была образована в 2020 году в результате выделения в самостоятельную компанию бизнеса промышленного концерна Siemens AG в сфере производства оборудования для газовых, угольных и ветряных электростанций. Компания работает практически по всей энергетической цепочке: от производства энергии и ее передачи до хранения. Решения Siemens Energy включают в себя технологии производства как традиционной, так и возобновляемой энергии, включая газовые и паровые турбины, работающие на водороде гибридные электростанции, генераторы и трансформаторы.

Siemens Siemens Energy Siemens Gamesa
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