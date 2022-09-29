Мировые центробанки в августе увеличили закупки золота пятый месяц подряд

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Мировые центробанки, по предварительным данным, в августе закупили 19,6 тонны золота в золотовалютные резервы, следует из данных World Gold Council (WGC). Это пятый подряд месяц прироста, хотя темпы его снижаются, отмечает аналитик WGC Кришан Гопаул.

Турция, крупнейший в этом году покупатель золота, добавила к запасам еще 8,9 тонны. В общей сложности с начала года она закупила 84 тонны золота и довела его объем в резервах до 478,2 тонны.

Узбекистан в августе докупил 8,7 тонны золота, с начала года - 19,3 тонны, увеличив запасы до 381,3 тонны.

На третьем месте по закупкам в августе был Казахстан с 2 тоннами, хотя в общей сложности с начала года он сократил объем золота в резервах на 27,6 тонны, до 374,8 тонны.

Гопаул отмечает, что по данным ЦБ Катара, он в августе также закупал золото, но пока точные цифры не раскрыты и поэтому не отражены в статистке WGC.