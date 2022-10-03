Матвиенко предложила диверсифициовать вложения и инвестировать в золото

Валентина Матвиенко Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Наряду с покупкой в резерв дружественных валют нужно рассмотреть возможность диверсификации вложений в ликвидные товары долговременного хранения, например, в золото, заявила на парламентских слушаниях по бюджету в Совете Федерации спикер палаты Валентина Матвиенко.

"Очевидно, что резервы стоит хранить в дружественных валютах. Но считаем, что надо рассматривать и вопрос диверсификации вложений, в том числе в ликвидные товары долговременного хранения, например, в золото, платину и другие металлы", - сказала она.

Она напомнила, что Минфин уже анонсировал покупку в резерв дружественных валют, в том числе юаней.

"С учетом того, что в текущей ситуации складывается значительный торговый профицит, вопрос вложения резервов действительно стоит остро. Курс рубля укрепляется, что негативно влияет на ряд отраслей промышленности", - сказала Матвиенко.

В сентябре она предложила правительству рассмотреть возможность увеличения закупок золота, никеля и драгоценных металлов.