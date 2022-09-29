Полугодовой чистый убыток "Энел Россия" по МСФО составил 8,6 млрд рублей

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - В I полугодии 2022 года чистый убыток ПАО "Энел Россия" по МСФО составил 8,6 млрд рублей против 2 млрд рублей чистой прибыли годом ранее, следует из отчета компании.

Причиной убытка стало обесценение активов в связи с существенным ухудшением макроэкономических показателей, говорится в пресс-релизе.

EBITDA выросла на 32,9%, до 5,3 млрд рублей, говорится в отчете.

Выручка за отчетный период увеличилась на 14,1%, до 24,6 млрд рублей. Операционные расходы при этом составили 34,5 млрд рублей (+80,2%).

Чистый долг "Энел Россия" на конец июня вырос на 8,2%, до 28,1 млрд рублей.

Капзатраты компании в январе-июне упали в 2,5 раза, до 3,9 млрд рублей.

В отчете "Энел Россия" также указывает, что получила аванс в размере более 45% за продажу оборудования силового острова. Ранее в годовом отчете компания указывала, что договорилась о продаже не пригодившегося ранее оборудования со Среднеуральской ГРЭС и начала получать за него платежи.

Владельцем ПАО "Энел Россия" является итальянский энергохолдинг Enel с долей 56,43%. В состав компании входят три газовые электростанции - Конаковская ГРЭС, Невинномысская ГРЭС и Среднеуральская ГРЭС, а также ветропарк в Ростовской области. Кроме того, компания строит ветропарк в Мурманской области.

В июне Enel сообщила о продаже своей доли в "Энел Россия" "ЛУКОЙЛу" и фонду "Газпромбанк-Фрезия" за общую сумму $135 млн. Закрытие сделки ожидалось в III квартале 2022 года. Однако в начале августа президент Владимир Путин подписал указ, запрещающий "недружественным" акционерам до 31 декабря 2022 года покупку и продажу долей в российских стратегических предприятиях, в том числе в энергетике.