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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:43

Совет ЕС одобрил чрезвычайные меры поддержки из-за высоких цен на энергию

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Министры энергетики стран ЕС согласовали в Брюсселе чрезвычайные меры помощи домохозяйствам и предприятиям стран Евросоюза в условиях резкого роста цен на энергию, пишет Le Figaro.

Многие министры при этом считают, что с приближением зимы нужны еще более значимые меры поддержки, отмечает издание.

Пока были одобрены представленные Еврокомиссией в середине сентября предложения о распределении части "суперприбылей" производителей энергии среди потребителей и введении обязывающего правила сокращения спроса на электроэнергию в пиковые периоды потребления.

О введении потолка цен на импортируемый газ страны Евросоюза пока не могут договориться, в частности, из-за сдержанного отношения Германии к этой схеме, добавляет издание. Председатель Совета ЕС по энергетике, министр промышленности Чехии Йозеф Сикела высказал мнение, что со снижением цены на газ нельзя терять время.

Напряженность по данному вопросу, отмечает Le Figaro, усиливается повреждением газопроводов "Северный поток" и "Северный поток 2", которое в ЕС расценивают как диверсию. Датский министр энергетики на заседании в Брюсселе проинформировал коллег о случившемся.

Евросоюз Северный поток Совет ЕС Минэнерго Еврокомиссия Дания Йозев Сикела Германия
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