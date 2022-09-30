Акционеры "Газпрома" одобрили выплату промежуточных дивидендов за I полугодие

Концерн выплачивает промежуточные дивиденды впервые в своей корпоративной истории

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Акционеры ПАО "Газпром" в ходе заочного голосования в пятницу одобрили выплату промежуточных дивидендов за первое полугодие 2022 года в размере 51,03 рубля на акцию, сообщила компания.

Концерн выплачивает промежуточные дивиденды впервые в своей корпоративной истории. Общий размер выплат составит 1,208 трлн рублей.

"Это рекордно высокий объем дивидендов в истории компании и всего российского фондового рынка", - подчеркивает эмитент в своем сообщении.

Список акционеров для получения дивидендов будет составлен на 11 октября.

Дата завершения выплаты дивидендов номинальным держателям и являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим, зарегистрированным в реестре акционеров, - 24 октября 2022 года, другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 15 ноября 2022 года

На прошедшем в июне годовом собрании акционеры "Газпрома" не одобрили выплату дивидендов по итогам работы в 2021 году (рекомендация совета директоров - 52,53 рубля на акцию). Параллельно было принято решение о единовременном увеличении для "Газпрома" в 2022 году налога на добычу полезных ископаемых при добыче газа примерно на ту же величину, что планировалось направить на дивиденды - 1,244 трлн рублей.

Важный вопрос в части распределения прибыли - выплата владельцам депозитарных расписок. Если бы "Газпром" принял решение о дивидендах летом, на замороженные счета отправилось бы порядка 200 млрд рублей. С марта президентским указом нерезиденты лишены возможности получать дивиденды: деньги зачисляются на рублевые счета типа "С", конвертировать в валюту их можно только по разрешению российских властей.

Владельцы американских депозитарных расписок, по последним раскрытым данным (на конец 2021 года), владели 16,16% акций "Газпрома". Таким образом, этот режим охватывал бы потенциальные выплаты как минимум на 200 млрд рублей, не считая локальных акций, которыми владеют нерезиденты напрямую.

В середине августа "Газпром" запустил автоматическую (принудительную) конвертацию депозитарных расписок в локальные акции. Ориентировочный срок завершения процедуры - сентябрь, то есть до момента закрытия реестра для получения дивидендов за первое полугоде.