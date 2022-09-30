Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:16

Акционеры "Газпрома" одобрили выплату промежуточных дивидендов за I полугодие

Концерн выплачивает промежуточные дивиденды впервые в своей корпоративной истории

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Акционеры ПАО "Газпром" в ходе заочного голосования в пятницу одобрили выплату промежуточных дивидендов за первое полугодие 2022 года в размере 51,03 рубля на акцию, сообщила компания.

Концерн выплачивает промежуточные дивиденды впервые в своей корпоративной истории. Общий размер выплат составит 1,208 трлн рублей.

"Это рекордно высокий объем дивидендов в истории компании и всего российского фондового рынка", - подчеркивает эмитент в своем сообщении.

Список акционеров для получения дивидендов будет составлен на 11 октября.

Дата завершения выплаты дивидендов номинальным держателям и являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим, зарегистрированным в реестре акционеров, - 24 октября 2022 года, другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 15 ноября 2022 года

На прошедшем в июне годовом собрании акционеры "Газпрома" не одобрили выплату дивидендов по итогам работы в 2021 году (рекомендация совета директоров - 52,53 рубля на акцию). Параллельно было принято решение о единовременном увеличении для "Газпрома" в 2022 году налога на добычу полезных ископаемых при добыче газа примерно на ту же величину, что планировалось направить на дивиденды - 1,244 трлн рублей.

Важный вопрос в части распределения прибыли - выплата владельцам депозитарных расписок. Если бы "Газпром" принял решение о дивидендах летом, на замороженные счета отправилось бы порядка 200 млрд рублей. С марта президентским указом нерезиденты лишены возможности получать дивиденды: деньги зачисляются на рублевые счета типа "С", конвертировать в валюту их можно только по разрешению российских властей.

Владельцы американских депозитарных расписок, по последним раскрытым данным (на конец 2021 года), владели 16,16% акций "Газпрома". Таким образом, этот режим охватывал бы потенциальные выплаты как минимум на 200 млрд рублей, не считая локальных акций, которыми владеют нерезиденты напрямую.

В середине августа "Газпром" запустил автоматическую (принудительную) конвертацию депозитарных расписок в локальные акции. Ориентировочный срок завершения процедуры - сентябрь, то есть до момента закрытия реестра для получения дивидендов за первое полугоде.

Газпром
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Доллар и евро ускорили падение в ожидании новых антироссийских санкций

Евро резко упал на торгах МосБиржи, опустившись до 52,5 руб.

Евро резко упал на торгах МосБиржи, опустившись до 52,5 руб.

Алюминий продолжает дорожать после рекордного скачка накануне

Рынок акций открылся ростом индексов МосБиржи и РТС на 1,3-1,9% во главе с "Газпромом"

Рынок акций открылся ростом индексов МосБиржи и РТС на 1,3-1,9% во главе с "Газпромом"

Похолодание сократило закачку газа в хранилища ЕС до минимума

Нефть продолжает дешеветь в ходе торгов в пятницу

Американский фондовый индекс S&P 500 завершил торги на минимуме с ноября 2020 года

Нидерланды отозвали экспортную лицензию у "Турецкого потока"

Силуанов допустил, что дефицит бюджета в 2022 году превысит ожидаемые 0,9% ВВП

Силуанов допустил, что дефицит бюджета в 2022 году превысит ожидаемые 0,9% ВВП

ЦБ РФ продлил ограничения на переводы средств за рубеж еще на полгода

ЦБ РФ продлил ограничения на переводы средств за рубеж еще на полгода
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });