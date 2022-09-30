ФАС запросила у "Яндекса" Ozon и Wildberries цены на армейскую экипировку

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Федеральная антимонопольная служба запросила у крупнейших российских маркетплейсов информацию о ценах на армейскую экипировку и иную продукцию армейского назначения в связи с обращением депутатов Госдумы и жалобами граждан на подорожание этих товаров.

Службу интересуют средневзвешенные, максимальные и минимальные отпускные цены и динамика объем продаж этих товаров в августе-сентябре 2022 года, говорится в сообщении ведомства.

ФАС также направила запросы в торговые сети "Военторг", "Спортмастер" и "HAKKI" с требованием предоставить информацию о динамике отпускных и закупочных цен на армейские товары за август-сентябрь текущего года с пояснениями для оценки обоснованности роста цен. Также служба поручила территориальным управлениям усилить контроль за ценами на спецодежду, обмундирование и снаряжение.

С информацией от сетей и маркетплейсов ФАС изучит обоснованность изменения цен на эти товары. Речь идет об амуниции, тактической одежде, спальных мешках, термобелье, рюкзаках, трекинговой обуви, походных аксессуарах.