ФАС обязала Wildberries устранить множественные нарушения в работе с продавцами

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России выдала предписание маркетплейсу Wildberries, касающееся навязывания невыгодных условий продавцам.

"В период с 2022 по 2023 годы в ФАС России поступило большое количество обращений граждан и организаций, указывающих на признаки нарушения антимонопольного законодательства со стороны ООО "Вайлдберриз", являющегося владельцем электронной торговой площадки Wildberries. ФАС России изучила практики компании и пришла к выводу, что в оферте о реализации товара на сайте Wildberries содержатся условия, которые имеют признаки навязывания продавцам невыгодных условий договора", - говорится в сообщении ведомства.

В частности, служба установила, что тарифы компании на логистические услуги и услуги хранения подвержены практически ежедневному изменению. "Это существенным образом может влиять на продавцов и условия ведения их деятельности на маркетплейсе. Условия площадки о наложении штрафных санкций на продавцов, чьи личные кабинеты были взломаны третьими лицами, являются несоразмерными", - отмечают в ФАС.

Кроме того, по данным ведомства, Wildberries устанавливает ограничения при размещении контактной информации продавцов, не определены условия изменения тарифов компании на логистические услуги и хранение товаров, условия наложения штрафных санкций на продавцов за несанкционированный доступ к их личным кабинетам.

"Служба выдала компании предупреждение. Маркетплейсу необходимо внести изменения в оферту о реализации товара на сайте Wildberries, а также прекратить практики, которые содержат признаки нарушения антимонопольного законодательства. При этом исполнение предупреждения не должно повлечь ухудшения условий для контрагентов Wildberries", - заявили в ФАС.

В ФАС напомнили, что 28 марта 2024 года вступило в силу постановление правительства РФ об отмене моратория на антимонопольные проверки ИТ-компаний. При этом в январе (еще до отмены моратория - ИФ) регулятор признал Wildberries и Ozon компаниями, занимающими доминирующее положение на рынке онлайн-ритейла - вместе на них приходится около 80% рынка.

Комментарий Wildberries

В пресс-службе Wildberries сообщили "Интерфаксу", что компания изучит предупреждение, как только оно будет получено.

"Мы и раньше прислушивались к рекомендациям ФАС России в режиме добровольного саморегулирования и выполняли их. Мы внимательно относимся к замечаниям регулятора и строим свою работу на исполнении требований службы как добросовестный участник рынка", - отмечается в комментарии компании.

Кроме того, в настоящее время Wildberries перестраивает комплаенс-практики, чтобы внутренние процессы соответствовали новому статусу - "содоминанта рынка", добавили в компании.