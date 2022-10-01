Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 21:49

"Молдовагаз" сообщил о поставках газа в Молдавию "Газпромом" в штатном режиме

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Председатель правления АО "Молдовагаз" Вадим Чебан сообщил, что российский "Газпром" осуществляет поставки природного газа в Молдавию в штатном режиме.

"Поставки природного газа в Республику Молдова, суточным объемом в 5,7 млн кубов, идут в штатном режиме. По предварительным расчетам, закупочная цена энергоносителя составит 1031 долларов США за тысячу кубометров", - написал он в субботу утром в своем телеграм-канале.

Чебан не стал комментировать причины сокращения объемов подачи газа в Молдавию.

Накануне вечером вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития Молдавии Андрей Спыну сообщил, что "Газпром" подтвердил подачу газа Молдавии в сентябре, сократив объем на 30%.

В минувший четверг Комиссия по чрезвычайным ситуациям при правительстве Молдавии приняла решение о закупке еще 15 млн кубометров газа для пополнения резервов. За счет выделенных чрезвычайной комиссией денег, "Молдовагаз" смог в пятницу выполнить перед "Газпромом" свои финансовые обязательства за сентябрь, что позволило избежать прекращения подачи газа в республику.

Молдавия Молдовагаз Вадим Чебан Газпром
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Конец сентября на рынке облигаций плавно превратился в октябрь. Обзор

Конец сентября на рынке облигаций плавно превратился в октябрь. Обзор

ЦБ издаст указание о запрете неквалам покупать "недружественные" акции

ЦБ издаст указание о запрете неквалам покупать "недружественные" акции

Минфин в IV квартале хочет разместить ОФЗ объемом до 150 млрд рублей

Доллар и евро отскочили от многолетних минимумов и перешли к росту на торгах МосБиржи

Рынок акций усилил рост после выступления Путина, индекс МосБиржи превысил 2000 п

Евро упал ниже 51 руб. впервые с 13 октября 2014 года

Объем обналичивания средств в банковском секторе России вырос на 10% за полугодие

Производство чипов в Южной Корее упало впервые с января 2018 года

Производство чипов в Южной Корее упало впервые с января 2018 года
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });