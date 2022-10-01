"Молдовагаз" сообщил о поставках газа в Молдавию "Газпромом" в штатном режиме

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Председатель правления АО "Молдовагаз" Вадим Чебан сообщил, что российский "Газпром" осуществляет поставки природного газа в Молдавию в штатном режиме.

"Поставки природного газа в Республику Молдова, суточным объемом в 5,7 млн кубов, идут в штатном режиме. По предварительным расчетам, закупочная цена энергоносителя составит 1031 долларов США за тысячу кубометров", - написал он в субботу утром в своем телеграм-канале.

Чебан не стал комментировать причины сокращения объемов подачи газа в Молдавию.

Накануне вечером вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития Молдавии Андрей Спыну сообщил, что "Газпром" подтвердил подачу газа Молдавии в сентябре, сократив объем на 30%.

В минувший четверг Комиссия по чрезвычайным ситуациям при правительстве Молдавии приняла решение о закупке еще 15 млн кубометров газа для пополнения резервов. За счет выделенных чрезвычайной комиссией денег, "Молдовагаз" смог в пятницу выполнить перед "Газпромом" свои финансовые обязательства за сентябрь, что позволило избежать прекращения подачи газа в республику.