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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:07

Что произошло за день: суббота, 1 октября

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что женщин по мобилизации призывать не будут. Он также сообщил, что студенты коммерческих вузов с госаккредитацией не подпадут под частичную мобилизацию.

- В Конституционный суд поступили обращения президента России о проверке договоров о включении в состав РФ новых регионов. Речь идет о ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.

- "Молдовагаз" сообщил о поставках природного газа в Молдавию "Газпромом" в штатном режиме. По данным компании, газ поставляется суточным объемом в 5,7 млн кубометров. В "Газпроме" заявили, что поставки в Молдавию снижены из-за действий Киева, также отмечается, что контракту с молдавской стороной угрожает неурегулированный долг.

- Министры ОПЕК+ впервые с марта 2020 года встретятся очно. Встреча состоится 5 октября в Вене.

- Орбиту МКС скорректировали перед запуском корабля "Прогресс МС-21". По предварительным данным "Роскосмоса", после осуществления маневра средняя высота орбиты станции повысилась на 2,4 км и составила 417,6 км.

- Суточный прирост новых заболевших COVID-19 в России составил 33 186 случаев. По данным оперштаба, количество госпитализаций в стране за сутки в сравнении с предшествующими снизилось на 2,9%.

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