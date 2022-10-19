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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:02

В МВД будут сообщать о движении денег по счетам, если переводы идут без согласия гражданина

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - Банк РФ будет сообщать в МВД о движении финансов по клиентским счетам, если переводы проводятся без согласия гражданина, сообщил глава МВД России Владимир Колокольцев.

"На завершающей стадии принятие закона, предполагающего оперативный обмен информацией между Банком России и министерством о движении денежных средств по счетам при переводах без согласия клиента", - сказал Колокольцев в рамках "Правительственного часа" в Госдуме.

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Кроме того, министр сообщил, что МВД "поддерживает решение Банка России, в соответствии с которым граждане получили возможность самостоятельно устанавливать запреты и ограничения на онлайн-операции по своим счетам".

"Однако, по нашему мнению, надежная защита предполагает действие не только самого клиента, но и банка. Случаи, когда оформляется кредит, а полученные деньги сразу переводятся третьей стороне, требуют особого внимания", - сказал глава министерства.

По его словам, осложняет положение отсутствие каких-либо санкций в отношении подставных лиц, открывающих банковские счета на свое имя за вознаграждение.

"В этой связи МВД совместно с Генеральной прокуратурой, Минюстом и Банком России изучается вопрос введения такой ответственности", - отметил Колокольцев.

МВД РФ ЦБ РФ
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