ЦБ отметил снижение на 10% числа банковских операций без согласия клиента

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Во втором квартале 2022 года в России количество операций без согласия (ОБС) клиента снизилось до 211 тысяч случаев, что на 10,8% меньше, чем в апреле-июне 2021 года, их объем уменьшился на 5,5% - до 2,8 млрд рублей, говорится в обзоре Банка России.

Сокращение ОБС ЦБ объяснил снижением активности кибермошенников с конца февраля и по апрель включительно. При этом с мая вновь наблюдается рост количества звонков и рассылок от злоумышленников.

Доля социальной инженерии снизилась до 44,8%, что на 2 п.п. меньше по сравнению со вторым кварталом 2021 года, доля возвращенных средств уменьшилась более чем на 2 п.п. - до 5%.

Количество операций без согласия клиентов через банкоматы, терминалы и импринтеры во втором квартале 2022 года выросло в полтора раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 32,4 тысячи единиц, их объем снизился на 32% - до 295,9 млн рублей. Доля возвращенных средств от объема увеличилась в полтора раза и составила 6,1%.

Число мошеннических операций по картам без их физического использования (CNP, card not present) снизилось на 16% - до 140 тысяч единиц. Объем снизился на 32% - до 582 млн рублей. Доля возвращенных средств уменьшилась более чем на 3 п.п. - до 18,5%.

Количество операций без согласия клиентов по каналам дистанционного банковского обслуживания физических лиц за второй квартал 2022 года снизилось до 37,2 тысячи единиц, что на 23,7% меньше, чем в первом квартале 2021 года. Объем операций, наоборот, вырос почти в полтора раза - до 1,8 млрд рублей. Доля возвращенных средств от объема снизилась с 1,3% до 0,9%.

Число ОБС по каналу дистанционного банковского обслуживания юридических лиц выросло более чем в полтора раза - до 1,6 тысячи случаев. Объем операций упал почти в три раза - до 163,2 млн рублей. Доля возвращенных средств выросла с 0,2% до 1,1%.

Во втором квартале 2022 года ЦБ направил операторам связи данные более чем о 117,6 тысячи телефонных номеров, используемых мошенниками, это почти в десять раз больше, чем годом ранее. Количество мошеннических интернет-ресурсов, в отношении которых регулятор инициировал блокировку, возросло более чем на треть - до 2,8 тысячи ресурсов.