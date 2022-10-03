Производство цемента в Китае упало на 15% из-за кризиса в секторе недвижимости

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - В первом полугодии 2022 года производство цемента в Китае упало на 15% в годовом измерениии составило 977 млн тонн, сообщила международная отраслевая организация World Cement Association (WCA).

По словам главы WCA Яна Райли, темпы падения стали рекордными более чем за два десятилетия.

Среди причин для столь резкого снижения Райли назвал негативное влияние кризиса в секторе недвижимости КНР, который начался в прошлом году с долговых проблем одного из крупнейших застройщиков в стране China Evergrande Groupe. С тех пор кризис распространился на весь сектор, который является наиболее закредитованным в экономике Китая.

По официальным данным, число новостроек в Китае сокращалось более чем на 40% каждый месяц, начиная с апреля. Это негативно сказалось и на смежных секторах.

"В последние годы в Китае произошел грандиозный бум строительства... Цементные компании рассчитывали, что они будут поставлять продукцию для этих больших проектов, - отметил Райли. - Но затем комбинация кризиса в секторе недвижимости и жесткая политика Пекина по борьбе с коронавирусом начала негативно влиять на бизнес".

Между тем производство цемента в мире в период с января по июнь упало на 8%, до 1,9 млрд тонн, сообщила также WCA.

Рыночная капитализация крупнейших производителей цемента в Китае Anhui Conch Cement Co. и China Resources Cement Holdings Ltd. с начала года упала более чем на треть.