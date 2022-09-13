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Проблемный застройщик Evergrande лишился центрального офиса в Гонконге

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Проблемный китайский застройщик China Evergrande Group лишился центрального офиса в Гонконге, следует из данных Реестра компаний Гонконга.

Новым управляющим здания China Evergrande Centre в районе Ваньчай стала консалтинговая компания Alvarez & Marsal Asia Ltd. (A&M Asia). Из документов не ясно, кто передал здание стоимостью более $1 млрд в управление A&M Asia.

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На прошлой неделе издание Financial Times сообщило, что займодатели Evergrande конфисковали это здание у компании в счет долгов. Evergrande использовала эту недвижимость в качестве обеспечения кредитов в размере 7,6 млрд гонконгских долларов ($968 млн), предоставленных в 2020 году группой кредиторов, которая включала Citic Bank International.

Evergrande, один из крупнейших китайских девелоперов, столкнулся с серьезными долговыми проблемами на фоне спада в секторе недвижимости КНР. Компания имеет самый большой долг для отрасли в общемировом масштабе - свыше $300 млрд, включая облигации в юанях и долларах, банковские кредиты, а также задолженность перед поставщиками.

Ранее девелопер не смог предоставить предварительный план реструктуризации долговых обязательств, который должен был быть готов к концу июля. Компания пообещала объявить о своих предложениях до конца года.

China Evergrande Centre - 26-этажное здание в центре Гонконга, является одним из наиболее дорогостоящих активов Evergrande. Компания ранее дважды пыталась продать недвижимость, но обе попытки завершились неудачей.

Evergrande Гонконг
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