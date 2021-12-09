Fitch понизило рейтинг Evergrande до "ограниченного дефолта"

Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - Международное агентство Fitch Ratings понизило кредитный рейтинг проблемного китайского застройщика China Evergrande с "С" до "ограниченного дефолта".

Снижение рейтинга отражает пропуск компанией купонных выплат по облигациям после истечения льготного периода 6 декабря.

Агентство сообщило, что компания не ответила на запрос о подтверждении выплат.

"Невыплата купонов в течение льготного периода соответствует определению рейтинга "RD" (ограниченный дефолт) от Fitch, поскольку ... компания допустила дефолт по существенному финансовому обязательству, однако еще не вступила в процедуру банкротства, внешней администрации, конкурсного производства, ликвидации или иных формальных процедур и не прекратила операционную деятельность", - говорится в пресс-релизе.

Evergrande является одним из крупнейших китайских девелоперов и имеет самый крупный долг среди застройщиков по всему миру - свыше $300 млрд. В конце прошлой недели компания в очередной раз заявила о проблемах с ликвидностью, сообщив о намерении "активно взаимодействовать" с держателями долларовых бондов с целью реструктуризации бумаг. В понедельник истек 30-дневный льготный период выплаты процентов на сумму $82,5 млн по еврооблигациям Evergrande, и данных о том, были ли совершены эти выплаты, пока нет.

Акции Evergrande торгуются в Гонконге, с начала текущего года их стоимость упала на 88%.