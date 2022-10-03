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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:41

Банк России не отказался от плана улучшить прогноз по динамике ВВП в 2022 году

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Банк России по-прежнему планирует улучшить прогноз по динамике ВВП России на 2022 год, который в июле предполагал снижение на 4-6%.

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"Мы будем уточнять прогноз на опорном заседании совета директоров по ставке в конце октября. Скорее всего, в нем прогноз по ВВП на 2022 год будет несколько улучшен", - сообщил в Совете Федерации зампред ЦБ Алексей Заботкин.

Июльский прогноз Банка России на 2022 год предполагает падение ВВП РФ на 4-6%, на 2023 год - снижение на 1-4%, на 2024 год - рост на 1,5-2,5%.

"Мы полагаем, что нижняя точка сокращения ВВП будет достигнута в первой половине 2023 года и после этого начнется процесс устойчивого восстановления экономической активности", - отметил Заботкин.

О том, что ЦБ по итогам опорного заседания совета директоров 28 октября, с высокой долей вероятности, улучшит прогноз по динамике ВВП на 2022 год, заявила в середине сентября председатель Банка России Эльвира Набиуллина.

В пресс-релизе по итогам сентябрьского заседания совета директоров ЦБ отмечал, что динамика деловой активности в стране складывается лучше, чем регулятор предполагал в июле, снижение ВВП в 2022 году будет ближе к 4%.

Банк России Алексей Заботкин Эльвира Набиуллина
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