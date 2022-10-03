"Газпром" сообщил о стабилизации давления в поврежденных нитках "Северных потоков"

Утечка газа из поврежденных ниток газопровода в Балтийском море. Архивное фото. Фото: Swedish Coast Guard Handout /Anadolu Agency via Getty Images

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Давление в поврежденных газопроводах "Северного потока" стабилизировалось, сообщает "Газпром".

"Давление в нитке А газопровода "Северный поток 2" и обеих нитках газопровода "Северный поток 1" после разрывов стабилизировалось, утечки газа прекратились", - отмечается в сообщении.

""Газпром" проводит работу по снижению давления в (неповрежденной - ИФ) нитке "В" газопровода "Северный поток 2". Для этого компания откачивает находящийся в трубе природный газ. Это позволит безопасно провести обследование целостности нитки "В", а также снизить потенциальные экологические риски при возможных утечках газа", - также говорится в сообщении.

"В случае принятия решения о начале поставок по нитке "В" "Северного потока 2", природный газ, после проверки целостности системы и подтверждения такой возможности надзорными органами, будет закачан в газопровод", - информирует "Газпром".

Разгерметизация двух ниток первого "Северного потока" и одной - "Северного потока 2" вблизи датского острова Борнхольм произошла 26 сентября.

Первый "Северный поток" мощностью 55 млрд кубометров газа в год на данный момент остановлен в связи с наработкой двигателями газоперекачивающих станций межремонтного пробега, а также поломками компрессорного оборудования, которые невозможно устранить из-за санкций.

"Северный поток 2", газопровод аналогичной мощности, построен и готов к эксплуатации, но не заработал из-за бюрократических проволочек и санкционных ограничений.