В Кремле затруднились назвать сроки ремонта ниток "Северного потока"

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Восстановить "Северные потоки" можно, это нужно сделать, но в какие сроки их можно отремонтировать, пока непонятно, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Отвечая в понедельник на вопрос журналистов о том, есть ли понимание, в какие сроки может начаться восстановление газопроводов, представитель Кремля сказал: "Нет, такого понимания нет. Есть понимание того, что это нужно восстановить, есть понимание того, что в целом можно восстановить все, что угодно".

"Еще предстоит произвести обследование этих районов и понять, что там внизу, на дне, чтобы понять размеры бедствия", - добавил Песков.

Журналисты поинтересовались, будет ли Россия восстанавливать газопроводы в сотрудничестве с другими странами. "Непонятно, на какое международное сотрудничество в этой ситуации мы можем рассчитывать, учитывая истерически-антагонистическую позицию всего коллективного Запада в отношении нашей страны", - отреагировал представитель Кремля.

В ночь на 26 сентября произошла утечка на одной из ниток магистрали "Северный поток 2". Это случилось в датской исключительной экономической зоне юго-восточнее острова Борнхольм. Также утечки газа зафиксированы из обеих ниток первого "Северного потока" северо-восточнее Борнхольма.