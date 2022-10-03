Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:41

В Кремле затруднились назвать сроки ремонта ниток "Северного потока"

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Восстановить "Северные потоки" можно, это нужно сделать, но в какие сроки их можно отремонтировать, пока непонятно, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Отвечая в понедельник на вопрос журналистов о том, есть ли понимание, в какие сроки может начаться восстановление газопроводов, представитель Кремля сказал: "Нет, такого понимания нет. Есть понимание того, что это нужно восстановить, есть понимание того, что в целом можно восстановить все, что угодно".

В миреБлинкен не верит в причастность США и союзников к утечкам на "Северных потоках"Блинкен не верит в причастность США и союзников к утечкам на "Северных потоках"Читать подробнее

"Еще предстоит произвести обследование этих районов и понять, что там внизу, на дне, чтобы понять размеры бедствия", - добавил Песков.

Журналисты поинтересовались, будет ли Россия восстанавливать газопроводы в сотрудничестве с другими странами. "Непонятно, на какое международное сотрудничество в этой ситуации мы можем рассчитывать, учитывая истерически-антагонистическую позицию всего коллективного Запада в отношении нашей страны", - отреагировал представитель Кремля.

В ночь на 26 сентября произошла утечка на одной из ниток магистрали "Северный поток 2". Это случилось в датской исключительной экономической зоне юго-восточнее острова Борнхольм. Также утечки газа зафиксированы из обеих ниток первого "Северного потока" северо-восточнее Борнхольма.

Дмитрий Песков Северный поток Северный поток 2
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости
Военная операция на Украине

Песков заявил, что Кадыров вправе давать оценки ходу СВО

Песков заявил, что Кадыров вправе давать оценки ходу СВО
Военная операция на Украине

Военком Хабаровского края Лайко переведен в Магаданскую область

Матвиенко предложила диверсифициовать вложения и инвестировать в золото

Матвиенко предложила диверсифициовать вложения и инвестировать в золото
Пандемия коронавируса

Показатель заболеваемости COVID-19 в РФ за неделю снизился на 30%

В Северной Осетии заявили об отсутствии очередей из легковых машин на границе с Грузией

Роскомнадзор проведет проверку после утечки персональных данных клиентов DNS

Роскомнадзор проведет проверку после утечки персональных данных клиентов DNS
Военная операция на Украине

Бронь от мобилизации дадут только обеспечивающим бесперебойную работу предприятия

Бронь от мобилизации дадут только обеспечивающим бесперебойную работу предприятия

Военного комиссара Хабаровского края отстранили от должности

Что произошло за день: воскресенье, 2 октября

Умер обвинявшийся в госизмене ученый Валерий Митько

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });