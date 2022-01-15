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Путин поручил представить предложения по созданию ж/д маршрута к Баренцеву морю

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ представить предложения по созданию железнодорожного маршрута до выхода к Баренцеву морю в районе бухты реки Индиги, сообщается на сайте Кремля.

Срок исполнения - 10 мая 2022 г.

Как сообщалось, инициатор строительства порта Индига (Ненецкий автономный округ) на совещании президента с модераторами ключевых сессий ВЭФ-2021 увязал свой проект с идеей строительства Северного широтного хода (СШХ).

"Строительство участка СШХ позволит соединить Свердловскую и Северную железную дорогу (ОАО "РЖД") и выйти в незамерзающую часть Баренцева моря в районе Индиги. Большая часть этого железнодорожного маршрута уже построена, идет разговор о двух участках, которые нужно достроить", - заявлял глава корпорации AEON Роман Троценко.

"Это позволит грузы из района Новосибирска, Кузбасса и транзит из Казахстана вывозить на "глубокую воду", (что - ИФ) в полтора раза короче Транссиба, и разгрузить (его - ИФ) для более дорогих перевозок, скажем, контейнерных грузов", - аргументировал это предложение бизнесмен.

"По поводу выхода к Баренцеву морю. Мы давно уже этот проект изучаем, предлагаем. Давайте еще раз к этому вернемся. Безусловно, это хороший проект, и над ним нужно продолжать работать, чтобы разгрузить Транссиб - это абсолютно верно даже со стратегической точки зрения на будущее", - сказал на это глава государства.

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