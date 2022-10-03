НКЦ увеличил штрафную ставку за неисполнение обязательств по свопам в долларах до 150%

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - "Национальный клиринговый центр" (НКЦ) с 3 октября повысил штрафную ставку, используемую при заключении сделок своп в целях урегулирования неисполненных обязательств, и штраф за ненадлежащее исполнение денежных обязательств в долларах США до 150% с 50%.

Об этом сообщает сайт "Московской биржи".

НКЦ в начале марта в условиях высокой волатильности на валютном рынке повышал ставку сделок по доллару до 40% и краткосрочно на полдня 3 марта - до 200%. С 18 марта размер штрафной ставки оставался на уровне 4%, 29 сентября она была увеличена до 10%, с 30 сентября - до 50%.

Этот параметр используется для урегулирования случаев неисполнения обязательств участниками клиринга. В условиях высокой волатильности на рынке участникам становится выгоднее перенести позицию на следующий день, чем исполнить свои обязательства перед НКЦ в срок. Повышение штрафной ставки позволяет НКЦ полностью и своевременно исполнять свои обязательства перед участниками рынка по расчетам. Повышение штрафной ставки служит маркером роста волатильности.