Аналитик "Синары" допустили рост цен на нефть выше заложенных в проекте бюджета

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - "Инвестиционный банк Синара" ожидает более высокие цены на нефть в 2023 году по сравнению с заложенными в проекте российского бюджета, говорится в обзоре инвестбанка.

Аналитики "ИБ Синара" по нефтегазовому сектору недавно пересмотрели прогноз стоимости нефти марки Brent в 2023 году, повысив его на 11%, до $100 за баррель. По их мнению, риски снижения уже по большому материализовались в этом году, тогда как факторы, которые могли бы способствовать повышению, остаются на месте.

По их прогнозу, мировое потребление энергоносителей продолжит восстанавливаться в 2023 году ввиду ослабления коронавирусных ограничений в Азии, тогда как на предложение могут негативно повлиять санкции ЕС в отношении России. Если Европа введет ценовые ограничения на нефтяное сырье и нефтепродукты российского происхождения либо не отступится от ранее объявленного эмбарго, это, скорее всего, приведет к повышению цен. Как отмечают аналитики, в качестве контрмер российские производители, вероятно, постараются перенаправить экспортные потоки на азиатские рынки. Минимальное избыточное предложение, которое сейчас наблюдается на мировом рынке, может смениться дефицитом нефти уже в начале 2023 году, считают в "ИБ Синара".

"Учитывая дисконт в 20% к котировкам нефти марки Brent, мы закладываемся на стоимость сорта Urals на уровне $80 за баррель в 2023 году. В таком сценарии дополнительные нефтегазовые доходы бюджета могут превысить 1 трлн рублей, и тогда правительство получит пространство для маневра и увеличения расходов, как не раз происходило прежде", - пишут эксперты.

"Свои расчеты Минфин РФ основывал на довольно консервативных макропрогнозах для 2023 года, в частности, исходил из допущения цен на нефть в $70 за баррель. Полагаем, ведомство таким образом недооценило номинальные доходы бюджета", - подчеркивают они.

Курс рубля может оказаться сильнее, чем предполагает Минфин (68,3 рубля/$1), говорится также в отчете.

"В переходный для бюджетного правила период (2023 год) ЦБ РФ может и не покупать валюту на дополнительные нефтегазовые доходы. Это лишь один из вариантов распоряжения деньгами, но не обязательство регулятора. Минфин может начать накапливать рублевые средства на счете в Банке России, не оказывая влияния на обменный курс. Как показывает наш анализ чувствительности, изменение курса USD/RUB на один рубль приводит к увеличению или уменьшению нефтяных доходов на $1 млрд. Если курс USD/RUB останется в районе 60 руб./$1, ожидаемые на следующий год нефтегазовые доходы бюджета сократятся почти на 600 млрд рублей", - пишут аналитики.