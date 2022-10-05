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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:45

Новак назвал комфортной для России цену нефти в $70 за баррель

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Цена на нефть в $70 за баррель комфортна для России, заявил телеканалу "Россия 24" вице-премьер Александр Новак после заседания ОПЕК+ в Вене.

"Наш бюджет сформирован при цене $70, и мы считаем, что это комфортная цена, которая на сегодняшний день может быть принята за основу. Но, безусловно, учитывая, что сегодня рынки достаточно волатильны и многое зависит в том числе и от курса рубля, который сегодня достаточно крепкий относительно тех параметров, которые ранее были для нашей нефтедобычи, для нашей экономики. Те параметры, которые заложены в прогнозе социально-экономического развития, наиболее оптимальны", - объяснил он.

Новак также предупредил, что введение потолка цен на российскую нефть может привести к временному сокращению ее добычи в России, а также увеличить затраты на доставку сырья и привести к задержкам в поставках.

Александр Новак Евросоюз ОПЕК
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