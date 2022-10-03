Intel подала документы на IPO своего подразделения Mobileye

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Корпорация Intel направила Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) США документы на первичное размещение акций своего подразделения Mobileye, которое разрабатывает технологии для самоуправляемых автомобилей.

Объем размещения пока не разглашается, однако оно наверняка станет одним из крупнейших в текущем году, пишет MarketWatch.

Изначально Intel планировала разместить акции своего подразделения в середине 2022 года, но отказалась от этих планов на фоне повышенной волатильности мировых фондовых рынков. Тогда СМИ со ссылкой на источники сообщали, что рыночная стоимость Mobileye может достичь $50 млрд, потом оценка была понижена до $30 млрд.

Ожидается, что после IPO акции Mobileye класса "А" будут торговаться на бирже Nasdaq под тикером "MBLY". Андеррайтерами размещения выступят сразу 24 финансовые компании, среди которых Goldman Sachs, Morgan Stanley, Evercore ISI, Barclays и Citigroup.

Mobileye, основанная в Израиле в 1999 году и специализирующаяся на производстве систем компьютерного зрения для беспилотных автомобилей, вышла на открытый рынок в 2014 году, а в 2017 году была выкуплена Intel за $15,3 млрд. В настоящее время Intel владеет 100% акций Mobileye. Штаб-квартира Mobileye остается в Иерусалиме.

В 2021 году компания зафиксировала чистый убыток в размере $70 млн против убытка в $196 млн годом ранее и $328 млн в 2019 году. В первом полугодии 2022 года выручка подскочила на 41% в годовом выражении, до $854 млн.

С начала 2022 года капитализация Intel упала вдвое, до $105,8 млрд.