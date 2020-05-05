Intel приобрела израильскую компанию Moovit за $900 млн

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Американская Intel Corp., один из ведущих мировых производителей компьютерных компонентов, сообщила о приобретении израильской технологической компании в сфере мобильности Moovit Inc. за $900 млн.

Moovit получила известность за счет приложения, которое помогает пользователям строить маршрут, предлагая информацию о доступности общественного транспорта, велосипедов и скутеров, а также сервисов такси и каршеринга.

Количество пользователей Moovit в мире превышает 800 млн человек, компания предоставляет услуги в 3,1 тыс. городов примерно в 100 странах, сообщила Intel.

После закрытия сделки Moovit присоединится к подразделению Mobileye, которое Intel приобрела в 2017 году за $15,3 млрд, сделав ставку на развитие технологий беспилотных автомобилей. Mobileye предоставляет продукцию, связанную с беспилотным управлением автомобилем, в том числе камеры и системы автоматического вождения.

Акции Intel в ходе предварительных торгов во вторник дорожают на 0,8%.