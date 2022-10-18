Intel существенно снизил оценку IPO подразделения Mobileye

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Корпорация Intel планирует получить гораздо меньшую сумму от первичного размещения акций своего подразделения Mobileye Global Inc., занимающегося разработкой технологий для беспилотных автомобилей, чем ожидала ранее, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По их данным, первоначально Intel планировала IPO на $50 млрд, но теперь нацелена на сумму менее $20 млрд и продажу меньшего числа акций. По мнению ряда аналитиков, снижая объем размещения и продавая бумаги по более низкой цене, компания и ее консультанты надеются вызвать интерес, который подтолкнет акции к росту после того, как они начнут торговаться на бирже.

Еще одним признаком проблем с предстоящим IPO является то, что Mobileye планирует начать роудшоу для потенциальных инвесторов 18 октября, на день позже, чем ожидалось. Начало торгов акциями по-прежнему намечается на 26 октября.

Изначально Intel планировала разместить акции своего подразделения в середине 2022 года, но отказалась от этих планов на фоне повышенной волатильности мировых фондовых рынков. Тогда СМИ со ссылкой на источники сообщали, что рыночная стоимость Mobileye может достичь $50 млрд, потом оценка была понижена до $30 млрд.

Ожидается, что после IPO акции Mobileye класса "А" будут торговаться на бирже Nasdaq под тикером MBLY. Андеррайтерами размещения выступят сразу 24 финкомпании, включая Goldman Sachs, Morgan Stanley, Evercore ISI, Barclays и Citigroup.

Mobileye, основанная в Израиле в 1999 году и специализирующаяся на производстве систем компьютерного зрения для беспилотных автомобилей, вышла на открытый рынок в 2014 году, а в 2017 году была выкуплена Intel за $15,3 млрд. В настоящее время Intel владеет 100% акций Mobileye. Штаб-квартира Mobileye остается в Иерусалиме.

В 2021 году компания зафиксировала чистый убыток в размере $70 млн против убытка в $196 млн годом ранее и $328 млн в 2019 году. В первом полугодии 2022 года выручка подскочила на 21% в годовом выражении - до $854 млн.

С начала 2022 года капитализация Intel упала почти на 49% (до $106,4 млрд), в то время как фондовый индекс Standard & Poor's 500 потерял 22,8%.