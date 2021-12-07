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Intel готовит IPO подразделения беспилотных автомобилей

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - Intel Corp. планирует вывести на открытый рынок подразделение Mobileye, занимающееся разработкой технологий для самоуправляемых автомобилей.

Компания заявила в понедельник, что намерена разместить новые акции Mobileye в ходе IPO в США в середине 2022 года. Ранее The Wall Street Journal сообщала со ссылкой на источники, что рыночная стоимость Mobileye может достичь $50 млрд.

"Intel сохранит за собой мажоритарную долю Mobileye, и компании продолжат работу в качестве стратегических партнеров", - говорится в сообщении Intel.

Окончательное решение относительно IPO и его условий, а также сроков будет зависеть от рыночной ситуации.

Mobileye, основанная в Израиле в 1999 году, вышла на открытый рынок в 2014 году, а в 2017 году была выкуплена Intel почти за $15 млрд. В настоящее время Intel владеет 100% акций Mobileye. Штаб-квартира Mobileye остается в Иерусалиме.

Компания специализируется на производстве систем компьютерного зрения для беспилотных автомобилей. С момента ее покупки Intel выручка Mobileye увеличилась почти втрое. В третьем квартале текущего года она составила $326 млн, повысившись на 39% по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Главный исполнительный директор Intel Пэт Гелсингер заявил в интервью WSJ, что решение о размещении акций Mobileye вызвано растущим интересом инвесторов к сфере автономного вождения. "Мы не видим, что получаем все, что можно, от этого актива, и планируем вывести его на рынок, чтобы извлечь всю стоимость", - отметил Гелсингер.

Акции Intel подорожали на 8,3% на дополнительных торгах в понедельник после того, как компания сообщила, что намерена провести IPO Mobileye.

Intel Mobileye

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